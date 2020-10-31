البطاط: رفع آخر خيمة من ساحة التحرير بعد فتحها وجاري تنظيف المطعم التركي

2020/10/31 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق الركن جعفر البطاط، رفع آخر خيمة من ساحة التحرير، بعد فتحها.

وبخصوص المطعم التركي قال البطاط ان الجيش العراقي وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد يجري عمليات تنظيف داخل المطعم التركي، بعد انسحاب المتظاهرين ورفع خيم المعتصمين..



مبينا ان قائد عمليات بغداد أشرف على عمليات تأهيل الساحة، بعد رفع الصبات من جسر الجمهورية وفتح حركة السير امام العجلات.

واكد البطاط ان المتظاهرين أبدوا تعاوناً كبيراً مع القوات الامنية، في عملية رفع الخيم، مشيرا الى ان القوات الأمنية تقف الى جانب المتظاهرين.

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