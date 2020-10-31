رئيس الوزراء يعلن استعداد العراق لتقديم المساعدة إلى تركيا بعد الزلزال المدمر

2020/10/31 | 13:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يعزّي الجارة تركيا ويؤكد استعداد العراق لتقديم العون والمساعدة --------------

أعرب رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن خالص تعازيه ومواساته لتركيا، حكومة وشعبا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية أزمير غربي تركيا، يوم أمس الجمعة.

وعبّر السيد الكاظمي، في برقية بعثها الى الرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان، عن تضامن العراق وتعاطفه مع حكومة وشعب تركيا الصديقة، كما قدّم مواساته وتعازيه الى أسر الضحايا والمفقودين في هذه المنطقة المنكوبة، سائلا الله جلّ وعلا أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

وبيّن السيد الكاظمي أن العراق يؤكد تضامنه الإنساني ومساندته للجارة تركيا في هذه المحنة، واستعداد الجهات الحكومية المختصة، لتقديم العون والمساعدة في أي مجال تطلبه الحكومة التركية الصديقة وأهالي منطقة أزمير ومحيطها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء31-تشرين الأول-٢٠٢٠

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