قائد الشرطة الاتحادية يعلن رفع آخر خيمة من التحرير.. ماذا عن المطعم التركي؟

2020/10/31 | 13:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق الركن جعفر البطاط، رفع آخر خيمة من ساحة التحرير، بعد فتحها صباح اليوم.

وقال البطاط في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، "سننهي اليوم فتح وترتيب مقتربات ساحة التحرير، بالتعاون مع الجهد الهندسي".

وحول المطعم التركي، قال البطاط إن "الجيش العراقي وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد يجري عمليات تنظيف داخل المطعم التركي، بعد انسحاب المتظاهرين ورفع خيم المعتصمين".

وبيّن أن "قائد عمليات بغداد أشرف على عمليات تأهيل الساحة، بعد رفع الصبات من جسر الجمهورية وفتح حركة السير أمام العجلات".وأكد أن "المتظاهرين أبدوا تعاونًا كبيرًا مع القوات الأمنية، في عملية رفع الخيم، ونحن نقف مع المتظاهرين"، مشيرًا إلى أن "إعادة فتح نفق ساحة التحرير والشوارع القريبة منها يمثل فرحة بالنسبة للمواطنين".وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت المباشرة بإعادة الحياة الطبيعية إلى ساحة التحرير ومقترباتها.وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية في ساحة التحرير ومقترباتها وشوارع الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية باشرت صباح اليوم بإعادتها لوضعها الطبيعي".وأضافت، أن "الحركة بدأت صباحًا من الكرخ إلى الرصافة على جسر الجمهورية وما زالت الجهود الخدمية مستمرة".

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