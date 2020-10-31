الكاظمي يعزي تركيا ويؤكد استعداد العراق لتقديم المساعدة

2020/10/31 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة الصحة في البرازيل: سنحصل على لقاح كورونا منتصف 2021

قال رئيس منظمة الصحة في البرازيل أنطونيو بارا توريس، إنه يتوقع حصول بلاده على لقاح ضد كورونا معتمد وجاهز للاستخدام في برنامج التطعيم الوطني بحلول شهر حزيران من العام المقبل.

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