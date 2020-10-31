الأعرجي يزور ساحة التحرير وجسر الجمهورية بعد إعادة افتتاحهما

2020/10/31 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

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أجرى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي جولة تفقدية في ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد

زيارة الأعرجي تأتي بعد ساعات من إعلان قيادة عمليات بغداد إعادة افتتاح ساحة التحرير ومقترباتها، الى جانب فتح جسر الجمهورية أمام حركة السير والعجلات، بعد إغلاق دام أكثر من عام، نتيجة الاحتجاجات التي تمركزت في الساحة والجسر والمطعم التركي.

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