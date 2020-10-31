دولة القانون : السعودية تسعى للاستيلاء على اراضي عراقية بدعوى الاستثمار

2020/10/31 | 13:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون اليوم السبت ، خلف عبد الصمد ان” هناك معلومات تشير الى رغبة المملكة العربية السعودية للاستيلاء على اراضي عراقية في بعض المحافظات بدعوى الاستثمار و هذا ما نرفضه رفضا قاطعا”.

وقال عبد الصمد في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان منح السعودية حق الاستثمار في مساحات كبيرة في بادية السماوة امر خطير لما تحتويه هذه المنطقة من مخزون مائي كبير و عذب و متجدد .

واشار الى انه ” بالرغم من سعي العراق الى اعادة العلاقات الودية مع المملكة العربية السعودية بعد عام ٢٠٠٣ الا ان النظام السعودي استمر لسنوات في معاداة العملية السياسية في العراق و هناك توجس حقيقي من اي تحركات سعودية محتملة من اجل الاستثمار داخل الاراضي العراقية ، داعيا ” مجلس النواب العراقي الى فتح تحقيق بهذا الملف لمعرفة مدى دقته و اصدار تقرير مفصل بحيثياته .

واضاف ان” العراق قدم العديد من الشهداء الذين قضوا ضحية العمليات الارهابية التي نفذها او خطط لها ارهابيون سعوديون و بفتاوى تكفيرية و تحريضية من مؤسسات دينية في المملكة و الى الان لم يتم تعويض هؤلاء الضحايا ، كما ان ابطال الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ الى الان يعانون من تبعات التعامل السيء في صحراء السعودية .

وتابع ” لسنا بالضد من تكوين علاقات جيدة مع جميع دول الجوار تحت اطار المصالح المشتركة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية و لن نقبل بأي سلوك محتمل يندرج خارج اطار علاقات حسن الجوار .

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