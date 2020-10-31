2020/10/31 | 13:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- غرّد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت بشأن فتح ساحة التحرير وإعادة الحياة إلى طبيعتها، مؤكداً أن العراق لن ينسى شبابه.وقال الكاظمي في تغريدة، عبر منصة “تويتر”، إن “شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل، اليوم يؤكدون شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات التعاون، لفتح الساحة أمام حركة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يعلق على اعادة فتح ساحة التحرير المركز الخبري الوطني.

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