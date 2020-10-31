2020/10/31 | 13:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، بوفاة محافظ كركوك نجم الدين كريم بعد صراع مع مرضٍ لم يمهله طويلاً في أحد مستشفيات الولايات المتحدة.وقال مسرور في برقية التعزية “بمزيد من الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشخصية الوطنية والمناضل المعروف في كوردستان وصاحب المواقف الدكتور نجم الدين كريم.واضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة الاقليم تنعى رحيل نجم الدين كريم المركز الخبري الوطني.

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