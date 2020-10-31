2020/10/31 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أكدت خلية الإعلام الأمنى العراق، صباح اليوم السبت، وفاة طفلين وإصابة 28 شخصا، بسبب انفجار أنبوب ناقل للغاز فى محافظة المثنى، حيث ذكرت الخلية الأمنية فى بيان، أن انفجاراً حصل داخل احدى أنابيب الغاز الناقلة فى منطقة النجمى فى قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، فيما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى لقطات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أسباب اندلاع انفجار السماوة المروع – فيديو وكالة الصحافة المستقلة.

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