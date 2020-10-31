هل ينجح زيدان في الفوز أمام هويسكا؟

2020/10/31 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – يستأنف ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الليجا.



ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث جمع فريق المدرب زين الدين زيدان 13 نقطة من 6 مباريات.



خصم سهل هويسكا يشارك للمرة الثانية في تاريخه بدوري الدرجة الأولى الإسباني، […]

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