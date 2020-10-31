المالية النيابية: ربط تسديد الرواتب بتمرير قانون العجز المالي غير قانوني

2020/10/31 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية

جمال كوجر، السبت، ربط تسديد الرواتب

بتمرير قانون العجز المالي بأنه "غير

قانوني".

وقال كوجر، ان "الربط ما بين تسديد

الرواتب وتمرير قانون تمويل العجز

المالي هو ربط غير

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