مقتل إرهابي وضبط 13 وكراً لـ

2020/10/31 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة

لوزارة الداخلية، السبت، عن ضبط 13 وكراً

لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، أن "مفارز وكالة

الاستخبارات الم

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