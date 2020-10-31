2020/10/31 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- دعا ائتلاف دولة القانون الجهات الرسمية الى ايقاف مشروع منح السعودية اراضي للاستثمار في بادية العراق ( كربلاء ، النجف المثنى) ، معتبرا هذا الامر فيه تداعيات خطيرة على امن وسيادة البلاد ، فضلا عن انه يساهم في الاضرار بمخزون العراق الستراتيجي من المياه الجوفية .ان ائتلاف دولة القانون يرى في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ائتلاف دولة القانون يدعو الى ايقاف مشروع منح السعودية اراضي للاستثمار في بادية العراق المركز الخبري الوطني.

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