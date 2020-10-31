بعد تعرضه للانفجار ..وزارة النفط : اعادة استئناف ضخ الغاز الجاف في الانبوب خلال الساعات المقبلة

2020/10/31 | 13:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط عن قيام الفرق الفنية والهندسية بالعمل من اجل اعادة استئناف ضخ الغاز الجاف (42) عقدة من البصرة الى بغداد مرورا بمحافظة المثنى بعد عزل المقطع المتضرر واستبداله ،بعد حادث الانفجار الذي وقع في محافظة المثنى فجر اليوم .

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” الانبوب الناقل للغاز الجاف من البصرة الى بغداد(42)عقدة والمغذي لبعض محطات الطاقة الكهربائية ، كان قد تعرض الى حادث انفجار في محافظة المثنى فجر اليوم السبت ادى الى اندلاع الحريق في الجزء المتضرر منه ، حيث تمكنت الفرق الفنية والهندسية من السيطرة عليه واتخاذ الاجراءات اللازمة باستبدال المقطع المتضرر واستئناف عملية الضخ فيه من جديد خلال الساعات القادمة ، مؤكداً بان الوزارة قررت التحويل الفوري لعملية ضخ الغاز الجاف عبر انبوب (24) عقدة للحيلولة دون حدوث نقص في عملية تزويد محطات الطاقة الكهربائية بوقود الغاز الجاف ، معبراً عن امله في انجاز عملية اصلاح وتاهيل الانبوب المتضرر بوقت قياسي واعادة عملية الضخ خلال الساعات المقبلة .

واشار يونس الى تشكيل لجنة فنية لتحقيق في ملابسات الحادث .

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