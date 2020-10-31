الكاظمي تعليقا على إعادة فتح التحرير: العراق لن ينسى شبابه والانتخابات النزيهة هي موعد التغيير القادم

2020/10/31 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: أرشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، على إعادة فتح ساحة التحرير وسط بغداد أمام حركة السير، فيما أشار إلى ان " العراق لن ينسى شبابه".

وقال الكاظمي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم، 31 تشرين الأول 2020، إن "شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل، اليوم يؤكدون شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات التعاون، لفتح الساحة أمام حركة السير وإعادة الحياة الطبيعية".

وأضاف أن " الانتخابات الحرة النزيهة هي موعد التغيير القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام"، وختم بالقول " العراق لن ينسى شبابه".

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن "إعادة الحياة لساحة التحرير جاء بطلب من المتظاهرين"، وقال في تصريحات صحفي، إن "القوات الأمنية باشرت صباح اليوم وبالتعاون مع المتظاهرين بفتح جسر الجمهورية وجميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير"، وتابع أن "إعادة الحياة لساحة التحرير وفتح الطرق جاءا بطلب من المتظاهرين ، وهناك تنسق عال من الجميع لدعم الجهد الخدمي في ساحة التحرير، وتم رفع بعض السرادق والخيم التي كانت وسط الشارع بمبادرة من المتظاهرين السلميين ".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، عن افتتاح جسر الجمهورية وسط بغداد، حيث جاء في بيان لها اليوم، أن "الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية تمت المباشرة فيها بساحة التحرير ومقترباتها وشوارع الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية لإعادتها لوضعها الطبيعي".

وأشارت إلى أن "الحركة بدأت صباحا من الكرخ إلى الرصافة على جسر الجمهورية وما زالت الجهود الخدمية مستمرة".

ر.إ

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