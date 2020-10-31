سلوفاكيا أول دولة في العالم تجري فحوصات كورونا لجميع مواطنيها

2020/10/31 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

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إجراء فحوصات لكورونا

فوتو: أرشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت سلوفاكيا، إطلاق برنامج لإجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع مواطنيها وذلك بمشاركة نحو 45 ألف عامل بمجال الصحة وعناصر من الجيش والشرطة.

وذكر رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش، ان العالم سيتابع باهتمام ما يحصل في سلوفاكيا معتبرا أن هذه الخطوة ستنقذ مئات الأرواح، حيث سيتم جمع العينات في حوالي خمسة آلاف موقع، من السكان الذين يبلغ عددهم 5,4 ملايين نسمة.

وألمح ماتوفيتش إلى أن القيود المرتبطة بالوباء قد تخفف ما أن تنتهي هذه الفحوصات، أو تعزز في حال لم ينفذ البرنامج بالكامل، لافتا إلى ان الحكومة تنوي إنجاز أول جزء من الفحوصات في غضون يومين على أن تجري فحوصات أخرى في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

واختارت سلوفاكيا نوعا من الفحوصات التي توفر نتائج سريعة في غضون دقائق أحيانا، لكنها لا تعتبر موثوقة مثل فحوصات "PCR" المسحة التي تؤخذ خلالها عينات من الأنف وترسل إلى مختبرات للتحليل.

والمشاركة في الفحص غير إلزامية، لكن الشخص الذي لا يحمل إفادة تظهر نتيجة سلبية قد يتعرض لغرامة كبيرة إذا ما أوقفته الشرطة، وكل شخص تثبت إصابته عليه أن يحجر نفسه مدة عشرة أيام.

وبذلك تصبح سلوفاكيا أول دولة في العالم تجري فحوصات لكل المواطنين، وسبق أن أجريت فحوصات كهذه في مدن صينية بالكامل.

جدير بالذكر ان سلوفاكيا شهدت مؤخرا ارتفاعا كبيرا في الإصابات الجديدة، وسجلت أمس الجمعة 3663 إصابة جديدة ما رفع إجمالي الحالات إلى 55091، فيما توفي 212 شخصا جراء الفيروس.

ر.إ

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