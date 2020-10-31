2020/10/31 | 13:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نشطاء حقوق التصويت إن الناخبين السود واللاتينيين حوصروا برسائل مضللة، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء المقبل، حسبما نقل موقع الراديو الوطني العام الأميركي (إن بي آر).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: معلومات مضللة تتدفق على الناخبين السود واللاتينيين قبيل الانتخابات الأميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: معلومات مضللة تتدفق على الناخبين السود واللاتينيين قبيل الانتخابات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).