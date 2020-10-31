2020/10/31 | 13:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.



وكان مدبولي قد وصل الى بغداد على راس وفد مصري في وقت سابق اليوم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصطفى الكاظمي يستقبل رئيس الوزراء المصري وكالة الصحافة المستقلة.

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