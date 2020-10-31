2020/10/31 | 14:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت مجموعة "وولمارت" الأميركية العملاقة في مجال البيع بالتجزئة، الجمعة، الأسلحة والذخائر إلى رفوف متاجرها، غداة قرار اتخذته بسحبها إثر تظاهرات عنيفة في فيلادلفيا، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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