بلقيس الامارتية ..تطرحً أغنية «يا طير الحب» باللهجة العراقية

2020/10/31 | 14:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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بعد أن فرض فيروس «كورونا» هيمنته على معظم الفنون، وأوقفها تماماً عن العمل، نجحت الأغنية الخليجية بالإفلات منه، لتتصدر المشهد الموسيقي العربي، ليبدو أنها «الرابح الأكبر» في البورصة الغنائية، خاصة بعد توجه العديد من النجوم العرب في إصداراتهم نحو الأغنية الخليجية، التي لأجلها أعدوا ألبومات كاملة، وأخرى تصنف على أنها «ميني ألبوم»، في حين آثر […]

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