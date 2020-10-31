عاجل.. بدء مباحثات الحكومتين العراقية والمصرية برئاسة الكاظمي ومدبولي

2020/10/31 | 14:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بدأت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي.واستقبل الكاظمي في وقت سابق، اليوم، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمراسم الاستقبال الرسمي.

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