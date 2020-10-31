2020/10/31 | 14:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررتْ لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية اعتبار فريق النجف خاسراً أمام فريق نفط الوسط، وذلك لتخلفه عن حضور المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهراً على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الثانية للدوري الممتاز.

واضافت التطبيعية في بيان لها أنه “بالنظر لعدم حضور فريق نادي النجف في مباراته أمام فريق نادي نفط الوسط المقرر إقامتها في الساعة الثانية من ظهر اليوم في ملعب كربلاء الدولي، فيُعدُّ خاسراً بنتيجة المباراة (٣- صفر) استنادا للفقرة ١٣ / (أ) من المادة الثانية من نظام المسابقات ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، والتي تنص على الآتي : “إذا تأخر الفريق عن وقت المباراة الأصلي بـ (١٥) دقيقة يُعد الفريق خاسراً (٣- صفر)”.

يذكر ان النجف تخلف عن الحضور لمباراة اليوم، بعدما قررت ادارة الفريق عدم خوض اللقاء بعدما تم نقله من ملعب النجف من قبل التطبيعية.

التالي

منذ 15 ساعة

الدون ينتصر على كورونا

منذ يوم واحد

انطلاق بطولة أندية العراق بالجودو

منذ يوم واحد

مدرب ميلان: مباراة ريال سوسييداد كانت مواجهة “تشامبيونز”

منذ يومين

فينغر: دوري السوبر الأوروبي سيدمر “البريميير ليغ”

منذ 3 أيام

تطور نسب الانجاز في مشروع ملعب صلاح الدين الاولمبي

منذ 4 أيام

تعرف على مباريات اليوم من ممتاز الكرة

منذ 5 أيام

اربيل يتجاوز بغداد بثناية دون رد في الدوري الممتاز

منذ 5 أيام

بالصورة..



مباريات الجولة المقبلة من ممتاز الكرة

منذ 5 أيام

اعتزال الهداف التاريخي لدوري أبطال آسيا

منذ 5 أيام

ثلاث مباريات في دوري الكرة الممتاز

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. اعتبار النجف خاسراً بالثلاثة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. اعتبار النجف خاسراً بالثلاثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).