اعتبار فريق النجف خاسراً لعدم حضورهِ مباراة نفط الوسط

2020/10/31 | 14:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررتْ لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية اعتبار فريق النجف خاسراً أمام فريق نفط الوسط، وذلك لتخلفه عن حضور المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهراً على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وبالنظر لعدم حضور فريق نادي النجف في مباراته أمام فريق نادي نفط الوسط المقرر إقامتها في الساعة الثانية من ظهر اليوم في ملعب كربلاء الدولي، فيُعدُّ خاسراً بنتيجة المباراة (٣- صفر) استنادا للفقرة ١٣ / (أ) من المادة الثانية من نظام المسابقات ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، والتي تنص على الآتي : "إذا تأخر الفريق عن وقت المباراة الأصلي بـ (١٥) دقيقة يُعد الفريق خاسراً (٣- صفر)".

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