تربية إقليم كردستان تعقد اجتماعا لحسم موضوع استمرار العام الدراسي

2020/10/31 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية بحكومة إقليم كردستان، انها ستعقد اجتماعا يوم غد الأحد، لاتخاذ قرار بشأن استمرار العملية التعليمية، أو إغلاق المدارس بشكل نهائي.

وزير التربية بالإقليم آلان حمه سعيد، أكد في تصريح ان لدى وزارته إحصاءات كاملة حول أعداد الطلبة والتدريسيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا منذ بدء العام الدراسي، لافتا الى ان الوزارة ستأخذ بمشورة الجهات الطبية ووزارة الصحة،لحسم موضوع إغلاق المدارس أو مواصلة التعليم داخل الصفوف الدراسية، لأن تلك الجهات تعتبر صاحبة الرأي الأول والأخير في ذلك.

هذا، وكانت وزارة التربية في إقليم كردستان قد قررت مع الشروع بالعام الدراسي ان يكون التعليم للصفوف الأول والثاني الابتدائي والثاني عشر من داخل المدارس، بسبب عدم ملائمة التعليم الالكتروني لتلك المراحل.

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