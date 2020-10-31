الكاظمي يعزي إردوغان ويؤكد استعداد العراق لتقديم العون لأهالي إزمير

2020/10/31 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، استعداد العراق لتقديم العون والمساعدة إلى تركيا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة إزمير.

وبعث رئيس الوزراء برسالة تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعرب فيها عن خالص تعازيه لتركيا حكومة وشعبا على أرواح ضحايا الزلزال والمفقودين في هذه المنطقة المنكوبة، مؤكدا تضامن العراق الإنساني ومساندته لتركيا في هذه المحنة، واستعداد الجهات الحكومية المختصة، لتقديم العون والمساعدة في أي مجال تطلبه الحكومة التركية الصديقة وأهالي منطقة إزمير ومحيطها.

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