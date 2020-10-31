وزارة النفط تشكل لجنة للتحقيق بأسباب انفجار أنبوب نقل الغاز بمحافظة المثنى

2020/10/31 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة النفط عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات حادث انفجار أنبوب لنقل الغاز في محافظة المثنى.

وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس أكد في تصريح ان الفرق الفنية والهندسية بالوزارة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في أنبوب نقل الغاز من البصرة الى بغداد، إضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال المقطع المتضرر، تمهيدا لاستئناف عمليات الضخ خلال الساعات المقبلة.

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