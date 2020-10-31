مصرع الطيار ومساعده.. محافظ صلاح الدين يعلن سقوط طائرة عسكرية في قضاء بلد

2020/10/31 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، السبت، عن سقوط طائرة عسكري عراقية في قضاء بلد، مؤكدا مصرع قائد الطائرة ومساعده.

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طائرة عسكرية عراقية سقطت في قضاء بلد، ما ادى الى استشهاد الطيار ومساعده".

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