النفط: إعادة استئناف ضخ الغاز الجاف في الانبوب خلال ساعات

2020/10/31 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعلنت وزارة النفط ، السبت، أن الفرق الفنية والهندسية تعمل لاعادة استئناف ضخ الغاز الجاف 42 عقدة من البصرة الى بغداد مروراً بمحافظة المثنى بعد عزل المقطع المتضرر واستبداله بعد حادث الانفجار الذي وقع في محافظة المثنى فجر اليوم .

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الانبوب الناقل للغاز الجاف من البصرة الى بغداد 42 عقدة والمغذي لبعض محطات الطاقة الكهربائية، كان قد تعرض الى حادث انفجار في محافظة المثنى فجر اليوم السبت، ادى الى اندلاع الحريق في الجزء المتضرر منه".

وأوضح أن "الفرق الفنية والهندسية تمكنت من السيطرة عليه واتخاذ الاجراءات اللازمة باستبدال المقطع المتضرر واستئناف عملية الضخ فيه من جديد خلال الساعات القادمة"، مؤكداً ان "الوزارة قررت التحويل الفوري لعملية ضخ الغاز الجاف عبر انبوب (24) عقدة للحيلولة دون حدوث نقص في عملية تزويد محطات الطاقة الكهربائية بوقود الغاز الجاف".

وعبر عن أمله في "انجاز عملية اصلاح وتأهيل الانبوب المتضرر بوقت قياسي واعادة عملية الضخ خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى "تشكيل لجنة فنية لتحقيق في ملابسات الحادث".

وأشارت خلية الإعلام الأمني، في بيان صدر بصدد الموضوع، إلى انفجار في احدى أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، وقد أدى الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة ٢٨ شخصاً من بينهم ٩ من الحشد الشعبي معسكر خلفيات اللواء ٤٤ بالحشد والمصابين البقية من اهالي المنطقة.

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