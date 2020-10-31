2020/10/31 | 14:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أعلى سطح منزله (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية في محافظة نينوى، إنقاذ شاب من محاولة الانتحار من أعلى سطح منزله بسبب إجباره بالزواج من ابنة عمه.

وقال بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "هذه العملية على خلفية مناشدة تلقتها المجتمعية من والد الشاب، استغاث بها لإنقاذ ولده من الانتحار، حيث تمكنت الشرطة المجتمعية من الوصول إلى سكن صاحب المناشدة وشاهدت ولده يعتلي سطح المنزل ليهم بالانتحار، إلا أنها استطاعت أن تقنعه بالعدول عن فكرته، وتقدم له الدعم النفسي والمعنوي، وتقنع ذويه بأن يكون له الخيار الأول والأخير لاختيار شريكة حياته".

واشار البيان إلى أن "سبب قدوم الشاب على الانتحار يرجع إلى إجباره على (زواج الحيار)، وهذا الزواج الذي يجبر فيه الشاب من الزواج من ابنة عمه، أو العكس، والذي يتسبب بمشاكل أسرية عديدة، يكون ضحيته الزوجين، أو أحدهما".

اقرأ/ي أيضًا:

الاستخبارات تحبط عمليّة بيع طفلة في بغداد وتعتقل امرأتين

لاذت بالعتبة الكاظمية بسبب "التعنيف"..



الشرطة تعيد فتاة إلى ذويها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب يحاول الانتحار في الموصل بسبب إجباره على زواج ابنة عمه) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب يحاول الانتحار في الموصل بسبب إجباره على زواج ابنة عمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).