وزير الداخلية يزور ساحة التحرير

2020/10/31 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت (31 تشرين الأول 2020)، إلى ساحة التحرير في زيارة تفقدية، بعد فتحها صباح اليوم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الغانمي وصل إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، لتفقدها بعد قيام عمليات بغداد وقوات الشرطة الاتحادية بفتحها أمام حركة سير المركبات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة عمليات بغداد، فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية أمام حركة السيارات والمواطنين، بعد مرور عام كامل على إغلاقه.

وقال قائد عمليات بغداد، فريق ركن قيس المحمداوي في شريط مصور، إن "الجسر تم فتحه بناء على طلب المتظاهرين، لإخراج العصابات وأصحاب المخدرات، وفتحه للتجارة وحركة العجلات، وهي مهمة جداً، وسنتفق على مكان ملائم للمتظاهرين من أجل نقل الخيام المتبقية إلى مكان آخر قريب من ساحة التحرير".

وأشار إلى أن "وجود القوات الأمنية هو لحماية المتظاهرين، وكلمة التحام تقال للعدو وليس للمتظاهرين والقوات الأمنية، ووجودنا هو لحماية المتظاهرين وفرض القانون وفتح المحال التجارية في هذا المكان".

ولفت إلى أنه "بتعاون المتظاهرين مع القوات الأمنية تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين، الذين يتاجرون بالمخدرات، ومستخدمي الرمانات، وإلقاء القبض على بؤرة أساءت للمتظاهرين".

ومع بدء احتجاجات تشرين في الأول من أكتوبر تشرين من العام الماضي، أقدمت القوات الأمنية على غلق جسر الجمهورية وساحة التحرير.

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