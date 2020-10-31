نفط الوسط يكسب ثلاث نقاط دون مواجهة

2020/10/31 | 14:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /تخلف فريق نادي النجف عن مواجهة فريق نفط الوسط، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري في ملعب كربلاء الدولي.ويعد فريق النجف خاسرا بثلاثة أهداف دون رد والتطبيعية تنتظر تقرير الحكم الدولي واثق محمد للبت بالعقوبات المحتملة.واعتلى نفط الوسط صدارة الترتيب برصيد ست نقاط فيما بقي النجف من دون نقاط.يشار إلى أن عدم حضور النجف جاء اعتراضا على قرار اللجنة التطبيعية بنقل المباراة إلى ملعب كربلاء الدولي لعدم صلاحية ملعب النجف القديم على اعتباره غير مرخص من لجنة التراخيص.



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