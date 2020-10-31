بسبب خلاف عائلي.. إنقاذ شاب من الانتحار في نينوى

2020/10/31 | 14:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أنقذت الشرطة المجتمعية في محافظة نينوى، شاباً أقدم على الانتحار من أعلى سطح منزله، بسبب خلاف عائلي.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، انه “تمكنت شعبة الشرطة المجتمعية التابعة الى دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية في محافظة نينوى من إنقاذ شاب أقدم على الانتحار من أعلى سطح منزله بسبب خلافات …

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