2020/10/31 | 14:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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تصدرت الفنانة المصرية هدى الأتربي، اليوم السبت، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» بعدما ظهرت بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجات الجونة السنيمائي في مصر مساء أمس الجمعة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هدى الاتربي تتصدر تريند السعودية بإطلالتها الجذابة في مهرجان الجونة وكالة الصحافة المستقلة.

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