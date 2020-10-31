بدء مباحثات وفدي العراق ومصر برئاسة الكاظمي ومدبولي

2020/10/31 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء، السبت، بدء

مباحثات وفدي الحكومتين العراقية

والمصرية في العاصمة بغداد.

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "بدأت مباحثات وفدي

الحكومتين العراقية والمصرية، بر

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