قانون نكبة التعليم العالي في العراق

2020/10/31 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

قبل أن أبدأ مقالي لهذا اليوم , أتوّجه

بالتحية والاحترام البالغين إلى وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي في

العراق , وإلى معالي الوزير النزيه

والشجاع الدكتور نبيل كاظم على موقف

الوز

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