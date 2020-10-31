ائتلاف المالكي يعتبر منح السعودية استثماراً في ثلاث محافظات عراقية

2020/10/31 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر ائتلاف دولة القانون، اليوم

السبت، منح الاستثمار للمملكة العربية

السعودية في الاراضي العراقية "باباً

للاستعمار".

ودعا الائتلاف خلال بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، "الجهات الرسمية، الى

ايقاف مشروع

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