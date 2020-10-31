مقتل مقدم طيار ومساعده بسقوط طائرة عسكرية

2020/10/31 | 14:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌اعلنت خلية الاعلام الامني يوم السبت، عن مقتل مقدم طيار ومساعده بسقوط طائرة تدريب في بلد.

وذكرت الخلية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة سزنا كرفان 172 ( تدريبية ) اليوم السبت، مما ادى الى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد بمنطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنيه غير الماهولة.

واضاف البيان: ان الحادث ادى الى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني‌

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