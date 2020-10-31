نائب: الاقتراض هو الحل الوحيد لتجاوز الازمة المالية

2020/10/31 | 14:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، ان الاقتراض هو الحل الوحيد لتجاوز الازمة المالية في العراق.

وقال النائب آلي في تصريح خاص لـPUKmedia: انه لتأمين الرواتب والمستحقات المالية للاشهر المتبقية من العام الجاري، يبلغ العجز المالي 57 ترليون دينار، مؤكدا ان الاقتراض هو الحل الوحيد لتجاوز الازمة.

واضاف: ان مجلس النواب عليه، التصويت على قانون تمويل العجز المالي، باسرع وقت، واضعاف التأثيرات المالية على الموظفين.

واضاف: ان الحكومة الاتحادية عليها التفكير بزيادة الايرادات، خاصة بعد انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، وذلك لتعويض خسائر هبوط اسعار النفط بمجالات استثمارية اخرى.

PUKmedia / خاص‌

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