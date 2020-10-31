العمل النيابية تؤكد وجود تعليمات جديدة لتنظيم ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار

2020/10/31 | 14:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، السبت، عن وجود تعليمات جديدة لتنظيم ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار .

وقال عضو اللجنة النائب حسين عرب، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 31 تشرين الأول 2020، إن "ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار يندرجان ضمن تعليمات جديدة تعمل لجنة العمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليهما"، مبينا أن "هذين الملفين سيسهمان في التقليل من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب".

وأضاف أن "هناك العديد من المقترحات التي تخص ملف العمالة الأجنبية، وكذلك ملف التوظيف"، لافتا إلى "وجود ضوابط وتعليمات تتعلق بهذا الملف لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة العمل النيابية للحد من قضية العمالة وتوفير فرص عمل للشباب العراقي للفترة المقبلة".

وأوضح أن "هناك ملفا جديدا أصبح ضمن أولويات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتعلق بعمل الشركات المطورة لمبادرات البنك المركزي الخاصة بالمدن الصناعية وسوق العمل العراقي".

وأكد عرب، أن "وزارة العمل باشرت هذا الملف، وستكون هناك إجراءات لتوفير فرص عمل لكل القطاعات".

ر.إ

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