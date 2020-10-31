بعد تعافي رونالدو من كورونا.. أندية أخرى تغرق بالإصابات

2020/10/31 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد غيابه نحو ثلاثة أسابيع عن الملاعب لإصابته بفيروس كورونا، جاءت نتيجة اختبار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي سلبية، لكن أندية أخرى على غرار أتالانتا، ساسوولو، كروتوني وبارما كشفت الجمعة عن الكثير من الحالات الجديدة.

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