2020/10/31 | 15:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية اعتبار فريق النجف خاسرا أمام فريق نفط الوسط، وذلك لتخلفه عن حضور المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهراً على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الثانية للدوري الممتاز.



وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب النجف أمس الجمعة، لكن الهيئة التطبيعية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتبار النجف خاسرا لعدم حضور مباراة نفط الوسط وكالة الصحافة المستقلة.

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