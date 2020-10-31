2020/10/31 | 15:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/منى شعلان/ أحيا الفنان عمرو دياب ، مساء أمس الجمعة ، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



وظهر الهضبة في الحفل بإطلالة جمعت بين الكلاسيك والكاجوال، اذ ارتدى بليزر رماديا مع قميص أبيض، وبنطلونا جينز وكوتشي أبيض.



وبدأ عمرو دياب حفله بأغنية “الليلة” وفور الانتهاء منها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو وصور..



عمرو دياب يشعل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وكالة الصحافة المستقلة.

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