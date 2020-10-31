صور وفيديو من موقع تحطم الطائرة العراقية المنكوبة

2020/10/31 | 15:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تعرضت طائرة عراقية عسكرية مخصصة للتدريب، السبت، إلى حادث أسفر عن تحطمها ومصرع طيارها ومساعده.



وأظهرت صور أولية تابعها "ناس" (31 تشرين الأول 2020)، حطام الطائرة المنكوبة التي سقطت في قضاء بلد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، سقوط طائرة عسكريّة عراقيّة في قضاء بلد، في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الأول 2020)، أنّ "خللاً فنيا حدث في الطائرة سزنا كرفان ١٧٢ ( تدريبية ) أثناء واجباتها الاعتيادية، مما أدى إلى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير المأهولة".

وأضاف البيان، أن "الحادث قد أدى إلى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول".

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