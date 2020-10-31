2020/10/31 | 15:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : صلاح الدين}أفاد مصدر أمني، السبت، إلى سقوط طائرة تدريب عسكرية تابعة لطيران الجيش العراقي في قضاء بلد في صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : سقوط طائرة عراقية في صلاح الدين واستشهاد طاقمها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو : سقوط طائرة عراقية في صلاح الدين واستشهاد طاقمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).