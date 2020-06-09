سقوط واحتراق طائرة عسكرية عراقية: سجل حافل من الحوادث تمتلكها طائرات عسكرية عراقية من نوع محدد.. تعرف عليها

2020/10/31 | 15:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تعرضت طائرة عسكرية عراقية لسقوط في قضاء بلد ما ادى لوفاة قائد الطائرة، بسبب خلل فني.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنّ “خللاً فنيا حدث في الطائرة سزنا كرفان ١٧٢ ( تدريبية ) أثناء واجباتها الاعتيادية، مما أدى إلى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير المأهولة”.

وأضاف البيان، أن “الحادث قد أدى إلى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول”.

ويبدو ان الطائرات الاميركية من هذا النوع التي بحوزة العراق، تتمتع بسجل حافل من الاعطال الفنية وحوادث الهبوط الاضطراري، ومن غير المعلوم ما اذا كانت “سيزنا كارافان” هي ذات الطائرة التي تحمل اسم C130، التي كانت قد تعرضت لعطل فني في شهر ايلول الماضي في مطار الخرطوم عند ارسال مساعدات الى السودان على خلفية الفيضانات التي شهدتها البلاد.

وفي حادثة اخرى تعود لشهر حزيران الماضي، تعرضت نفس الطائرة C130 إلى حادثة باصطدامها في جدار داخل قاعدة التاجي الجوية شمال العاصمة بغداد.

اللحظات الأولى لاصطدام الطائرة الأميركية C130 في مدرج مطار #التاجي العسكري مساء أمس الأثنين pic.twitter.com/fML4arDfN0

— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) June 9, 2020

وفي عام 2018، اعلنت وزارة الدفاع عن هبوط اضطراري طائرة نوع “سزنا كرفان”.

وقالت الوزارة في بيان في حينها ان “طائرة نوع “سزنا كرفان” وخلال طلعة تدريبية هبطت اضطراريا في منطقة المودية التابعة إلى ناحية كلار”.

واضاف، ان “سبب الهبوط خلل فني”، مشيرة الى “عدم وجود خسائر بشرية”.

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