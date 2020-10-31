2020/10/31 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

تصوير صفاء علوان

شهدت ساحة التحرير وجسر الجمهورية، اليوم السبت، استئناف الحركة التجارية ،وسير المركبات بشكل طبيعي بعد رفع الحواجز الكونكريتية ،وخيم المتظاهرين بعد مرور عام على اغلاقها بالكامل.

وكالة الأنباء العراقية (واع) واكبت جهود القوات الأمنية وأمانة بغداد ،والجهات الساندة في عملية إعادة افتتاح مركز بغداد ،وكذلك عمليات رفع الأنقاض، وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي قد أكد إعادة الحياة لساحة التحرير .

وقال المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القوات الأمنية باشرت صباح اليوم وبالتعاون مع المتظاهرين بفتح جسر الجمهورية وجميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير"، لافتاً إلى أن "إعادة الحياة لساحة التحرير وفتح الطرق جاءا بطلب من المتظاهرين ،وهناك تنسيق عالٍ من الجميع لدعم الجهد الخدمي في ساحة التحرير ، وتم رفع بعض السرادق والخيم التي كانت وسط الشارع بمبادرة من المتظاهرين السلميين ".

فيما أشارت أمانة بغداد إلى أنها ستباشر بعمليات إصلاح وإعمار ساحة التحرير.

وقال الوكيل البلدي في أمانة بغداد كريم البخاتي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد وفي جميع إمكانياتها وجهودها توجهت لتنظيف ساحة التحرير"، مشيراً إلى أن "آليات الأمانة وعمالها متواجدون منذ ساعات الصباح الباكر ،وتعمل بكل جد واجتهاد ،وسوف تنهي أعمال التنظيف اليوم".

وكانت خلية الإعلام، قد أعلنت عن افتتاح جسر الجمهورية وسط بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن "الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية تمت المباشرة فيها بساحة التحرير ومقترباتها وشارعي الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية لإعادتها لوضعها الطبيعي".

وأشارت إلى أن "الحركة بدأت صباحاً من الكرخ إلى الرصافة على جسر الجمهورية وما زالت الجهود الخدمية مستمرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. واع توثق عودة الحركة التجارية في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. واع توثق عودة الحركة التجارية في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).