خلية الإعلام تصدر بيانا عن سقوط الطائرة العسكرية في بلد

2020/10/31 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت خلية الإعلام الامني، السبت، بيانا عن اسباب سقوط الطائرة التدريبية العسكرية في قضاء بلد والذي ادى الى مصرع الطيار ومساعده، مشيرة الى خلل فني تخللها.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة سزنا كرفان ١٧٢ ( تدريبية ) اليوم السبت، مما ادى الى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير الماهولة".

واضافت الخلية، أن "الحادث ادى الى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول".





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