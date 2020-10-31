مستشار الأمن القومي يطلع ميدانيا على إجراءات فتح جسر الجمهورية

2020/10/31 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، ساحة التحرير للاطلاع على إجراءات فتح جسر الجمهورية.

وقال المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعادة إعمار وتأهيل ساحة التحرير وفتح جسر الجمهورية والشوارع المؤدية للساحة، تخفيفاً لمعاناة الموطنين، شرعت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بفتح جسر الجمهورية والشوارع المؤدية اليه".

وأضاف المكتب، "تفقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، صباح اليوم ، ساحة التحرير، للاطلاع على إجراءات قيادة عمليات بغداد لفتح جسر الجمهورية والشوارع المحيطة بساحة التحرير وسط بغداد".وتاب المكت، أن "الاعرجي أجرى جولة ميدانية في الساحة ونفق التحرير، وتجوّل في الشوارع المحيطة بساحة التحرير وجسر الجمهور، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية وعودة أصحاب المحال التجارية الى أعمالهم"، مؤكدا أن "الحكومة عازمة على تذليل الصعوبات أمام المواطنين، الى جانب تلبية مطالبهم الحقة".





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