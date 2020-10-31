2020/10/31 | 15:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة مهدد بإعلان إفلاسه، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها مؤخرا بعد تفشي جائحة كورونا.



وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن نادي برشلونة قد يعلن إفلاسه خلال الفترة المقبلة، في حال عدم توصل إدارته إلى اتفاق مع لاعبي الفريق من أجل تخفيض الرواتب.



محاولات لإقناع […]

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