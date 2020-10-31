الاعلام الامني : استشهاد طيار ومساعده اثر خلل فني في طائرتهما

2020/10/31 | 15:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت ، عن استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول اثر خلل فني في طائرتهما “.

وقالت الخلية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة سزنا كرفان ١٧٢ ( تدريبية ) اليوم السبت، مما ادى الى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنيه غير الماهوله، وقد ادى الحادث الى استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول.

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